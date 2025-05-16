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Berkin Elvan davasında yeni gelişme: Ölümüne neden olan polisin cezası onandı

Gezi Parkı olayları sırasında polis tarafından atılan gaz fişeğiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümüne neden olan polis memuru Fatih Dalgalı’ya verilen 16 yıl 8 ay hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından onandı.

Haber Merkezi
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Berkin Elvan davasında yeni gelişme: Ölümüne neden olan polisin cezası onandı
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Gezi Parkı eylemlerinde 15 yaşındaki Berkin Elvan, polisin attığı gaz fişeği nedeniyle ağır yaralandı. Berkin Elvan, 269 gün komada kaldı. Elvan, 11 Mart 2014'te hayatını kaybetti. 

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi polis memurunun suçu olası kasıtla işlediğini belirterek polis memuru Fatih Dalgalı’ya 16 yıl 8 ay hapis cezası vermişti. Dalgalı’nın hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tebirlerinin uygulanmasına karar verilmişti.

Karar istinafa taşındı

EKOL TV'nin haberine göre karar istinafa taşınırken; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Fatih Dalgalı’nın "olası kasıtla kasten öldürme" suçundan cezasını onadı.

Dosya temyiz edildi

Temyiz edilen dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne geldi.

Dosyanın temyiz edilme nedeni ise Berkin Elvan’ın avukatlarının; sanık polis memuru orada bulunanların tümüne yakınının çocuk olduğunu bilerek atış yaptığını belirtmesiydi.

16 yıl 8 ay hapis cezası

İncelemenin tamamlanmasının ardından polis memuru Fatih Dalgalı’nın 16 yıl 8 ay hapis cezası onandı.

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