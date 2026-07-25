Berlin-Ankara hattında Sosyal Demokrat ittifak: SPD'den Özgür Özel'e tam destek geldi

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'yi, demokrasi mücadelesi açısından "cesur ve tarihî bir yeni başlangıç" diye nitelendirerek tam destek açıkladı.

"Güçlü desteğimizi sürdürüyoruz"

DW Türkçe'nin haberine göre, "Türkiye'de demokrasinin ağır baskı altında olduğu bir dönemde bu adım demokrasi, hukukun üstünlüğü ve tüm siyasi yıldırma girişimlerine rağmen özgürlük için çalışan herkes için güçlü bir umut işaretidir" diyen Klingbeil, SPD adına Özel ve arkadaşlarını kutladı ve "Sevgili Özgür. Demokratların gözdağıyla sindirilemeyeceğini gösteriyorsun. Sana ve arkadaşlarına yakınlık ve dayanışma içinde güçlü desteğimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, Cuma günü Yeni Parti'nin kuruluşunu resmileştirerek oy birliğiyle Genel Başkan seçilmiş, 91 milletvekili de CHP'den istifa ederek yeni partiye katılmıştı. Bu hamle sonrasında CHP ana muhalefet partisi konumunu kaybederek beşinciliğe gerilemiş ve Yeni Parti ana muhalefet partisi konumuna yükselmişti.

Klingbeil, Instagram üzerinden Özgür Özel'e hitaben yayımladığı mektupta, CHP ile yürütülen iş birliğinin Yeni Parti ile devam edeceği mesajı vererek "Özgür seçimlerin, demokratik rekabetin ve hukuk devletinin yeniden olağan hâle geldiği bir Türkiye hedefi doğrultusunda partilerimizin güvene dayalı iş birliğini sürdürelim" dedi.

Klingbeil, açıklamalarında Türk hükümetinin muhalefete yönelik uygulamalarını da sert sözlerle eleştirdi. "Mahkemeler, ülkenin en büyük muhalefet partisinin demokratik yollarla seçilmiş yapılarını etkisiz hale getirmek amacıyla kullanılıyorsa bu sadece bir partiyi ilgilendiren bir durum değildir. Bu, devlet kurumlarına duyulan genel güveni, vatandaşların siyasî katılımını ve seçim özgürlüğünü de zedeler" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Haziran ayında Özgür Özel CHP Genel Başkanı olarak SPD kongresine onur konuğu olarak katılmış, Klingbeil yine geçen yıl Temmuz ayında da Ekrem İmamoğlu'na bir dayanışma mektubu yazarak "Sizin mücadeleniz bizim de mücadelemizdir" demişti.