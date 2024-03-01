Berna Laçin acil olarak ameliyata alınacağını duyurdu: 'Yürümem dahi yasak'

Tiyatro ve sinema oyuncusu Berna Laçin, ani bir omurilik problemi nedeniyle oyunlarını iptal etti. Bir ameliyat geçirecek olan Laçin, bu süreçte planlanmış olan oyunlarını iptal etti. Pamukkale'de gerçekleştireceği tek kişilik oyunun yanı sıra, 7 Mart'ta İzmir ve 8 Mart'ta Bodrum'da sahnelemeyi planladığı oyunlar da bu kapsamda iptal edildi.

Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, acil omurilik sorunu nedeniyle çok acil ameliyat olacağını duyurdu, duaların ve iyi dileklerin kendisi için önemli olduğunu belirtti.

Laçin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kul kurar kader gülermiş. Bu akşam şahane bir organizasyon için Pamukkale’de tek kişilik oyunumu oynayacaktım. Ardından 7 Mart İzmir ve 8 Mart Bodrum sahnesini yine 'Hayal Satıcısı' oyunumla açacaktım. Acilen ortaya çıkan ve ne yazık ki benim için ciddi tehlike arz eden ve an itibari ile yürümemin dahi yasaklandığı bir omurilik sorunum nedeni ile çok acil ameliyata girmek zorundayım . E bunca yük ve baskı elbet kendini bedende de baskı olarak gösterecekti , ne yaşarsak bedende hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Tüm seyircilerden çok çok özür diliyorum. İyi günlerde görüşmek üzere , o güne kadar dualarınızı beklerim. Sevgiler , saygılar."