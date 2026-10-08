Berna Laçin, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda SEGBİS ile ifade verecek

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medya hesabından yaptığı "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma" şeklindeki paylaşım nedeniyle hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında soruşturma başlatılan Laçin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Laçin’in İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında SEGBİS aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.



