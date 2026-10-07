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Berna Laçin'in İzmir paylaşımına soruşturma açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin'in sosyal medya hesabından yaptığı "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" şeklindeki paylaşım üzerine, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında soruşturma başlattı

Haber Merkezi
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Berna Laçin'in İzmir paylaşımına soruşturma açıldı
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Kongre Merkezi’nde partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi.

CHP’den istifa ederek görevini bağımsız sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katıldı. Tugay’ın rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı.

Bu gelişmelerin ardından Berna Laçin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" ifadelerini kullandı.

Hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin'in sosyal medya hesabından yaptığı "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" şeklindeki paylaşım üzerine, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında soruşturma başlattı.

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