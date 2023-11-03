Beş aracı hurdaya çeviren kamyonet sürücüsü kaçtı
Aksaray’da 5 araca çarpıp hurdaya çeviren ve 1 çocuğun ağır yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsü kayıplara karıştı.
Kaza, akşam saatlerinde Hacılar Harmanı Mahallesi 50. Cadde üzeri Galericiler Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Yolun karşısındaki galeriden diğer galeriye plakasız kamyoneti götüren kimliği belirlenemeyen sürücü, yolun karşısına geçtiği esnada seyir halindeki Mert A. (23) idaresindeki 68 ACK 938 plakalı otomobile çarptı. Çarptığı otomobili de sürükleyerek kontrolden çıkan kamyonet park halindeki 4 ayrı otomobile çarparak durabildi.
Kaza sonrası kamyonetten inerek kaçan sürücü kayıplara karışırken otomobilde yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki Alper A. ağır yaralandı. Yaralı çocuk ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Kazada kamyonetin çarptığı 5 otomobil hurdaya dönerken polisin geniş çaplı inceleme başlattı.