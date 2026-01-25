  1. Ekonomim
Beş günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire teslim oldu

Kahramanmaraş'ta, 2021 yılında hastanede bir bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada hakkında tutuklama kararı verilen hemşire, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polise teslim oldu.

Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 2021’de henüz beş günlük D.E.B'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanmasına karar verilen hemşire Hazel D.B, Dinar ilçesinde bir polis merkezine gitti.

Polise teslim olan Hazel D.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adli süreç başlatıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 26 Mayıs 2021'de tedavi gören bir bebeğe şiddet uygulandığı iddiasıyla adli süreç başlatılmış, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından hemşire Hazel.D.B. hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmıştı.

23 Ocak'ta Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanığın tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

