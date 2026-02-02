Beş günlük bebeği darp ederek engelli kalmasına neden olan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış

Kahramanmaraş’ta beş günlükken darbedildiği iddiasıyla bedensel ve zihinsel engelli kalan Deniz Esin Bozoklar davasında dikkat çekici yeni bir gelişme yaşandı.

Olay nedeniyle tutuklu yargılanan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık’ın aynı nöbet sırasında bir bebeğe daha şiddet uyguladığı güvenlik kamerası kayıtlarıyla ortaya çıktı. Yeni görüntüler üzerine savcılık tarafından ayrı bir soruşturma başlatıldı.

Bebeğin başına defalarca vurdu

Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya gelen bebekleri Deniz Esin Bozoklar, düşük doğum ağırlığı nedeniyle kuvöze alındı.

26 Mayıs 2021 tarihinde yenidoğan servisinde görevli olan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, iddiaya göre bebekten kan almaya çalıştığı sırada bebeğin huzursuzlanması üzerine şiddet uyguladı.

İddialara göre Bağrıyanık, yaklaşık 14 dakika süren işlem boyunca bebeğin başına defalarca vurdu, bacaklarını sıktı ve bu sırada bebeğin bacağı kırıldı.

Şiddet günler sonra ortaya çıktı

Deniz Esin Bozoklar’ın darbedildiği, olaydan beş gün sonra 31 Mayıs 2021’de başka bir hemşirenin dikkati sayesinde fark edildi.

Durumun hastane yönetimine bildirilmesi üzerine Hazel Dırık Bağrıyanık’ın sözleşmesi feshedilerek görevine son verildi. Ardından Bağrıyanık hakkında Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde "kasten yaralama" suçundan üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kamera kayıtları dosyaya girdi tutuklandı

Dava süreci devam ederken, Deniz Esin Bozoklar’a uygulanan şiddetin hastanenin güvenlik kameralarına yansıdığı görüntüler dosyaya girdi.

22 Ocak’ta görülen duruşmaya katılmayan Bağrıyanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polise teslim olan Bağrıyanık, 25 Ocak’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilirkişi incelemesi: İkinci bebek de darbedildi

Mahkeme, güvenlik kamerası görüntülerini bilirkişi incelemesine gönderdi.

İnceleme sonucunda, Hazel Dırık Bağrıyanık’ın aynı nöbet sırasında Deniz Esin Bozoklar’dan önce başka bir bebeğe daha şiddet uyguladığı belirlendi.

Görüntülerde Bağrıyanık’ın, yatağına yatırdığı bebeğe tokat attığı anların net şekilde yer aldığı tespit edildi.

Hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye sunulurken, mahkeme bu tespitler üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, yeni soruşturma kapsamında güvenlik kamerası kayıtlarını mahkemeden talep etti

"Bir anlık refleksle yaptım"

Tutuklu yargılanan Hazel Dırık Bağrıyanık, mahkemede verdiği savunmada pişman olduğunu belirterek, eylemlerini “bir anlık gaflet ve refleks” sonucu gerçekleştirdiğini söyledi. Bağrıyanık, herhangi bir zarar verme niyeti olmadığını ifade etti.

Kurs belgesi detayı dikkat çekti

Öte yandan, Bağrıyanık’ın “Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeğe Yaklaşım Kursu”na katıldığı ve kurs sonunda aldığı belgeyi sosyal medya hesabından paylaştığı bilgisi de dosyaya yansıdı. Bu detay, soruşturma sürecinde dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.