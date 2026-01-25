Beş günlük bebeği darp ederek engelli kalmasına neden olan hemşire: Pişmanım, bir anlık gaflet ve refleks ile yaptım

Kahramanmaraş'ta Deniz Esin Bozoklar'ı henüz beş günlükken darp edip bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olduğu öne sürülen hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, dün gece Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polise teslim oldu.

Bağrıyanık, sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Olay, 26 Mayıs 2021’de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi.

Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin düşük kiloda dünyaya geldiği için kuvöze alınan D.E. Bozoklar adını verdikleri bebekleri, beş günlükken hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık tarafından darp edildi.

Bağrıyanık, kan alma sırasında huysuzlanıp ağlamasına sinirlendiği bebeğin başına defalarca vurup bacaklarını sıktı. Hastanenin güvenlik kamerasına da yansıyan olay, beş gün sonra başka hemşirenin bebeğinin bacağında şişlik olduğunu fark etmesiyle ortaya çıktı.

Görevine son verildi

Hemşirenin konuyu hastane yönetimine bildirmesi üzerine güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu Hazel Dırık Bağrıyanık’ın bebeği darp ettiği tespit edildi.

Bağrıyanık’ın hastanedeki görevine son verildi. Kahramanmaraş İl İdare Kurulu da hemşirenin yargılanmasına karar verdi.

Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Kasten yaralama" suçundan üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında, Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraf avukatları katılırken, tutuksuz sanık hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık ise yer almadı.

Duruşmada bebeğin ailesinin avukatı Sait Bolat, şiddet anlarına ilişkin görüntülerin dava dosyasına girdiğini belirterek, hemşirenin tutuklanmasını talep etti. Mahkeme, Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Polise teslim oldu, tutuklandı

Hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, dün gece geç saatlerde Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polise teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Bağrıyanık, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Dik tutmak için yapmış olduğum uyarıldı

Tutuklanan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık’ın ifadesi de ortaya çıktı.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis merkezine giderek teslim olan Bağrıyanık, SEGBİS sistemiyle yargılandığı Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ne bağlanarak yaptığı savunmasında, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve ekleyecek bir şeyi olmadığını söyledi.

Bunun üzerine hakim, güvenlik kamerası görüntülerini açıp izledi. Hakim, görüntülerde kan alma tüpüyle bebeğe vurduğu, tırnaklarıyla saçını kazıdığı ve dersinin etini sıkarak havaya kaldırdığı anları sorması üzerine Hazel Dırık Bağrıyanık, “Mağdurun kanını almam gerekiyordu, yaptığım işlem usule uygundur, damar yolu açamadığımız için damlatma yöntemiyle bu şekilde kan alıyorduk. Bebeğe pozisyon vermek için bu şekilde davrandım. Kan tüpüyle bebeğe vurmak istemedim, yalnızca dokundum. Mağdurun başında plaster ve yatak alezinin pamuğunu gördüğüm için bunu temizlemek için mağdurun saçlarına dokundum, zarar verme amacım yoktu. Mağdurun kanını almak ve pozisyon vermek ve hastanın fonksiyonlarının uyarı sistemlerini dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı, başka bir amacım yoktu” dedi.

"Pişmanım, asla zarar vermek amacıyla yapmadım"

Hakim, görüntülerde Deniz Esin Bozoklar’ın başına defalarca kez vurmasının, bacağını sıkıp hızlıca çekmesinin eliyle karın bölgesini sıkmasının da görüntülerde yer aldığını hatırlatması üzerine Hazel Dırık Bağrıyanık, şunları söyledi:

“Pişmanım, bir anlık gaflet ve refleks ile yaptım. Asla zarar vermek amacıyla yapmadım. Sıkma amacı kesinlikle olmamıştır, tartı üzeri kaygan ve yanlar açık olduğu için hastanın düşme durumu var, pozisyonunu düzeltmek için yapmış olduğum eylemdir. Karın bölgesinde bağırsak sıkıntısı olduğu için dışarı kaka yaptığı için orayı sıkıp tampon şekilde kapatmam lazımdı enfeksiyon nedeniyle, oranın kapalı kalması gerektiği için yaptım. Hastanın doğuştan beslenme problemi olduğu için bağırsakların dışarı açılma ameliyatı yapılmıştı çocuk cerrahı tarafından.”