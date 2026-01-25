Beş günlük bebeği darp ederek engelli kalmasına neden olan hemşire tutuklandı
Kahramanmaraş'ta kuvöze alınan beş günlük bebeğe şiddet uygulayarak ömür boyu engelli kalmasına yol açan hemşire Hazel D.B, polise teslim oldu. Adliyeye sevk edilen hemşire, mahkeme sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kahramanmaraş'ta, 2021 yılında hastanede bir bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada hakkında tutuklama kararı verilen hemşire, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polise teslim oldu.
Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 2021’de henüz 5 günlük D.E.B'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanmasına karar verilen hemşire Hazel D.B, Dinar ilçesinde bir polis merkezine gitti.
Polise teslim olan Hazel D.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hazel D.B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden yapılan mahkeme sonrası kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ne oldu?
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 26 Mayıs 2021'de tedavi gören bir bebeğe şiddet uygulandığı iddiasıyla adli süreç başlatılmış, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından hemşire Hazel.D.B. hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmıştı.
23 Ocak'ta Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanığın tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.
Hemşirenin şiddeti nedeniyle Deniz Esin adlı bebek, ömür boyu zihinsel ve bedensel engelli kaldı.