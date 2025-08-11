Beş sene önce çürük raporu verilmişti: Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü

Sekiz bloktan oluşan Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanında çökme meydana geldi.

"Denizli, 1. derece deprem bölgesidir"

Sağlık sendikaları, hakkında çürük olduğu yönünde rapor bulunan hastanedeki yıkımın, yıllardır süregelen bir ihmalin sonucu olduğunu belirterek, "Denizli, 1. derece deprem bölgesidir. Her gün binlerce hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanı bu riskli binada bulunmak zorunda bırakılmaktadır. Can bu kadar ucuz mudur?" dedi.

Ameliyathane önündeki tavanın çökmesinin yıllardır süren ihmallerin açık bir sonucu olduğunu kaydeden Hekim Birliği Sendikası, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yapı hakkında 2017'de hazırlanan rapora işaret etti. Sendikadan yapılan açıklama şöyle:

"2017 tarihli resmi raporlarda; kolon ve kirişlerin %90 oranında çürük olduğu, binanın depreme dayanıksız olduğu net biçimde tespit edilmiştir. Buna rağmen Hekim Birliği olarak bizlerin de defalarca yaptığı başvurularla ilgili somut adımlar atılmamıştır.

Denizli, 1. derece deprem bölgesidir. Her gün binlerce hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanı bu riskli binada bulunmak zorunda bırakılmaktadır. Can bu kadar ucuz mudur?

Sorumlular derhal hesap vermeli, riskli bloklar acilen boşaltılmalı ve halkın, hastaların ve sağlık çalışanlarının can güvenliği hiçbir gecikmeye mahal bırakılmadan sağlanmalıdır. Bu, ertelenebilecek bir mesele değil."

Genel Sağlık İş Sendikası Denizli Şubesi olayda can kaybı ve yaralanma olmadığını belirterek "Bir kez daha sesleniyoruz. Bu hastane derhal tahliye olmalıdır" çağrısı yaptı.

‼️Denizli Devlet Hastanesi’nde İhmaller Nedeniyle Tavan Çöktü‼️



Denizli Devlet Hastanesi ameliyathane önünde tavanın çökmesi yıllardır süren ihmallerin açık sonucudur.



📌 2017 tarihli resmi raporlarda; kolon ve kirişlerin %90 oranında çürük olduğu, binanın depreme dayanıksız… pic.twitter.com/fr4JRDnihB — Hekim Birliği Sendikası (@hekimbirliksen) August 11, 2025

"İlla can kaybı mı yaşanmalı?"

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası da (HEP-SEN) geçmişte yapılan uyarıları dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Denizli Devlet Hastanesi’nin depreme dayanıksız olduğunu defalarca yetkililere bildirdik, ancak önlem alınmadı! Ardından hastane önünde eylem yaparak yetkilileri göreve çağırdık. Biz söyledik, onlar sustu! Sosyal medyada etkinlikler düzenledik, uyarılarımız görmezden gelindi!

Ve bugün… Denizli Devlet Hastanesi’nin 1. kat tavanı çöktü! Şans eseri o anda kimse yoktu. Ancak hem vatandaşlar hem de sağlık çalışanları her gün ölüm riskiyle karşı karşıya! Bu hastaneyi tahliye etmek için illa can kaybı mı yaşanmalı?"