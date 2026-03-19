  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Beş üniversiteye rektör ataması yapıldı
Takip Et

Beş üniversiteye rektör ataması yapıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kapadokya, Yüksek İhtisas, Kadir Has ve İstanbul Sabahattin Zaim üniversitelerine rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beş üniversiteye rektör ataması yapıldı
Takip Et

Karara göre, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Şebnem Kavaklı, Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ayşe Başar, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü’ne ise Prof. Dr. İsmail Küçük atandı.