Beş üniversiteye rektör ataması yapıldı
Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kapadokya, Yüksek İhtisas, Kadir Has ve İstanbul Sabahattin Zaim üniversitelerine rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Karara göre, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Şebnem Kavaklı, Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ayşe Başar, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü’ne ise Prof. Dr. İsmail Küçük atandı.