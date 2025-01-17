Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı

İstanbul'da Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 40 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da yer aldığı 31 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş tutuklandı.

Akpolat: Milyonların öfkesi, sizin karanlık düzeninizi yerle bir edecek!

Tutuklama kararı sonrası Akpolat'ın sosyal medya hesabı X'ten "Bu kumpas davası bir itibar suikastidir. Halka hizmet kavgamız bitmedi, bitmeyecek. Hak, hukuk ve adalet için mücadele eden milyonların öfkesi, sizin karanlık düzeninizi yerle bir edecek!" açıklaması yapıldı.

Rıza Akpolat'ın ifadesi

Akpolat ifadesinde "Belediyenin yapmış olduğu ihalelerle usulsüzlük olduğunu düşünmüyorum" dedi. Savcının ayrıntılı sorularına yanıtlar veren Akpolat, "Belediye başkanlığım döneminde görevim gereği kimseden maddi menfaat talep etmedim. Kimse de bana böyle bir vaatte bulunmadı. Bahsedilen kişi ve firmaların bazılarını ismen bilirim. Onun dışında bir tanışıklığım, samimiyetim, ticari ilişkim yoktur. İddialar asılsızdır" diyerek suçlamaları reddetti ve serbest bırakılmayı talep etti.

Rıza Akpolat'a yöneltilen sorular ve cevaplarının bir kısmı şu şekilde:

Savcı: Aziz İhsan Aktaş'ın Beşiktaş'taki işlerini takip etmek üzere kurduğu anlaşılan ve ticaret sicilinde Gökçe Gökçe adına kayıtlı İldeniz Organizasyon isimli firmaya belediyenin hesap hareketlerini temin ettiğimiz aralıkta 4 milyon TL ödeme yaptığı tespit edilmiştir. Bu hususta söyleyecekleriniz nelerdir?

Akpolat: Firmayı bilmiyorum. Belediyenin hangi işlerini yaptığını ve hangi konuda ödeme yapıldığını bilmiyorum.

Savcı: Cumhuriyet Başsavcılığımıza 25 Ekim 2024 tarihinde yapılan ihbarda Beşiktaş Belediyesinde yapılan usulsüzlüklerden bahsedilmiş, burada alınan ihalelerde usulsüzlükler yapıldığı belirtilmiştir. Bu hususta söyleyecekleriniz nelerdir?

Akpolat: Belediyenin yapmış olduğu ihalelerle usulsüzlük olduğunu düşünmüyorum. Aziz İhsan Aktaş'la bağlantım bulunmamaktadır.

Savcı: Beşiktaş Belediyesi'nin yapmış olduğu ihale ve taşınmaz satırşlarından maddi menfaat elde ettiniz mi?

Akpolat: Belediye başkanlığım döneminde görevim gereği kimseden maddi menfaat talep etmedim. Kimse de bana böyle bir vaatte bulunmadı. Bahsedilen kişi ve firmaların bazılarını ismen bilirim. Onun dışında bir tanışıklığım, samimiyetim, ticari ilişkim yoktur. İddialar asılsızdır. Suçlamaları kabul etmem. 2 buçuk milyona yakın insana hizmet etmeye çalışıyorum. Görevim gereği halka temas halindeyim. Dolayısıyla belediyenin yapmış olduğu tüm iş ve işlemleri takip etmem mümkün değildir. Yetkilerimin çoğunluğunu yetki devriyle mesai arkadaşlarıma devrettim. Soruşturma konu hastane olarak kullanılan taşınmazın bazı kısımları bize ait değildir. Satış tutarını öğrendiğim zaman sevinmemin sebebi de budur. Şirketimin hesaplarından bahsedildi. Ben daha önce sermaye arttırımı yapmıştım. Düğünden gelen takılarla olduğunu belirtmiştim. Üzerime atılı suçlara esas teşkil edebilecek somut hiçbir delil yoktur. Bu nedenle hakkımda takipsizlik kararı verilmesini ve serbest bırakılmayı talep ederim.

Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesine ulaşıldı

Suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Aktaş, ifadesinde, her ne kadar kardeşleri ve akrabaları üzerine olan firmaların fiili sahibinin kendisi olduğu iddia edilse de bu hususun doğru olmadığını savundu.

Elif LPG ile Provek İlaç firmalarının kendisine ait olduğunu belirten Aktaş, Elif LPG'nin ortak olduğu Perla Denizcilik ve Güven Otoyol İşletmeleri isimli firmalar bulunduğunu, diğer firmaların ise ticaret sicilinde kime ait görünüyorsa ona ait olduğunu ifade etti.

Aktaş, İldeniz Organizasyon isimli firmayı bilmediğini, sahibini de tanımadığını belirterek, söz konusu şirketin Beşiktaş Belediyesinden ihale aldığını bilmediğini öne sürdü.

Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ile tapu dairesinde tanıştığını ifade eden Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı bildiğini ancak yüz yüze görüşmeleri, tanışıklıkları olmadığını, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer ile de tanışıklığı bulunmadığını savundu.

Şüpheli Aktaş, Esenyurt Belediyesinin yaptığı ihalelerden bilgisi olmadığını iddia ederek, "İSFALT, İETT, Beşiktaş Belediyesi, İGDAŞ gibi kurumlardan kardeşlerimin firmaları ihale almış olabilir ama ben süreçleri bilmem. Ben, Beşiktaş Belediyesinden Elif LPG adına ihaleler aldım. Kaç tane aldığımı bilmiyorum. Rıza Akpolat'a ait firmanın araçlarının kardeşlerimin firmalarına satışı hususunda bilgim yoktur. Şu an aracın benim firmamda olduğunu dahi bilmiyorum. Ben ve kardeşlerimin belediyelerden çok sayıda ihale aldığı konuşulmakta. Buna benzer başka aileler de vardır." dedi.

Kimseden operasyon bilgisi almadığını ve kaçma durumunun söz konusu olmadığını savunan Aktaş, "Yaptığım işlerde hiçbir şekilde illegale bulaşmadım, manipülasyona bulaşmadım, basiretli bir tüccar olarak, 5 çocuk babası olarak işimi yapmaktayım. Suç örgütü iddialarını kabul etmiyorum. İşlerimi tamamen yasal zeminde yapıyorum. Geçmişte terör mağduru da olmuş bir aileden geliyorum. Dolayısıyla terör ile anılan belediyelerden iş almam mümkün değildir. Bu araştırıldığında görülecektir." ifadesini kullandı.

Aktaş, suçlamaları kabul etmeyerek, serbest bırakılmayı talep etti.