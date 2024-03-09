Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yeni projelerini tanıttı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 5 yılda Beşiktaş’ta gerçekleştirdiği, “Yaşayan Beşiktaş 2024 - 2029 Projeleri Tanıtım Toplantısı“nda Beşiktaşlı seçmenleri ağırladı.

Mustafa Kemal Merkezi'nde (MKM) gerçekleşen toplantıda ilk olarak CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Avukat Alican Şen ve Beşiktaş İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’la birlikte hayata geçirdikleri projeleri anlattığı videolu mesajı yayınlandı.

İki kıtanın birleştiği yerdir Beşiktaş

Daha sonra kürsüye çıkan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat katılımcıları selamlayarak; “Beşiktaş saraylarıyla, üniversiteleriyle, iş merkezleriyle, konsolosluklarıyla, otelleriyle çok önemli bir kent. Biz de bu kentliyiz. Dolayısıyla Beşiktaş için mikro bir değerlendirmeyi kabul etmiyoruz. İki kıtanın birleştiği, Kaptan-ı Deryaların, Barbaros Hayrettinlerin kenti. Ama en önemlisi Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşadığı bütün Kurtuluş Savaşı planlarını yaptığı, Cumhuriyet fikrini geliştirdiği, düşman gemileri Dolmabahçe önüne geldiğinde “Geldikleri gibi giderler” dediği yerin adıdır Beşiktaş.“ şeklinde konuştu.

Beşiktaşlı olmak bir duruştur

Beşiktaşlı olmanın bazı ayrıcalık ve şartları da beraberinde getirdiğini belirten Başkan Rıza Akpolat; “Beşiktaşlı olmak bir duruştur. Beşiktaşlı ayrımcılık yapmaz. Beşiktaşlı Atasına ve Cumhuriyete sadıktır. Beşiktaşlı ülkesine layıktır. Beşiktaşlı komşusuna gülümser. Beşiktaşlı kadınların haklarını savunur. Beşiktaşlı gençlerine değer verir. Beşiktaşlı çocuklarına iyi bakar. Beşiktaşlı tüm canlılara saygılıdır. Beşiktaşlı’nın rotası daima ileridir. Ekrem Başkanımızın da dediği gibi Tam yol ileridir!” ifadelerini kullandı.

Maalesef halk cezalandırıldı

Beşiktaş’a yaklaşık 50 yıldır bir yatırım yapılmamasının nedenini siyasi olarak değerlendiren Rıza Akpolat; “Beşiktaş halkı siyasi tercihlerinden dolayı maalesef cezalandırıldı. Beşiktaş halkı Cumhuriyet ilkeleri duyarlılığıyla oy sandığına giderken bir yandan da yaşadığı muhite şeffaf, katılımcı ve sosyal bir belediyecilik tarafından hizmet görülmesini istiyor. İşte biz de bu sorumlulukla hesap verebilir, şeffaf, katılımcı bir yönetim anlayışını hayata geçirmeye çalıştık.” dedi.

Göreve geldiklerinde çok önemli projeler vaat ettiklerini ve bunların çok büyük bir kısmını hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Rıza Akpolat;

“Göreve geldiğimizde toprağa tohum ekmiştik. O tohumlar koca çınarlar oldu. Şimdi toprağa yeni tohumlar ekeceğiz. Geleceğin tohumlarını atmaya ve diğer kentlere örnek olmaya devam edeceğiz. İşte birazdan paylaşacağım projeler de geleceğe atılan birer tohum. Bu tohumlar bizden sonrakilerin gölgesinde huzur bulacağı koca çınarlar olacak” dedi.

Başkan Rıza Akpolat şunları söyledi:

“Biz göreve geldiğimizde Beşiktaş Belediye Başkanı görevden alınmıştı. Kendi içinde iç barışı, mali tablosu bozulmuş, kurumla kentli arasında bir uçurum oluşmuş dolayısıyla Beşiktaş Belediyesi’nin itibarı zadelenmiş bir noktadaydı. Göreve başlar başlamaz hızlıca kendi iç barışımızı sağladık. Çalışanlarımızın yaşam koşullarını düzelttik. Yine katılımcı anlayışımız gereği mahallelerde toplantılar yaptık. Her perşembe belediyemizde halk toplantıları düzenledik. Pandemiyle birlikte sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra 120 kişilik Saha Çözüm Ekibimizi kurduk.

93 bin 540 haneyi ziyaret ederek onlara maske, dezanfektan ulaştırdık. Bu ekiplerimiz aynı zamanda Beşiktaş’a ait olan verileri güncelledi. Güncellenen bu verilerle 1228 hanenin ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettik. Bu sayı bugün maalesef 3 bine yaklaşmış durumda. Bundan dolayı yola çıkarken vaat etmediğimiz Halk Market, Halk Mağaza ve Aşevi projelerini Beşiktaş’a kazandırdık. Semt Kart uygulamasıyla tüm Beşiktaşlılar belediyenin sosyal tesislerinden çok büyük indirimlerle faydalanabiliyor.

Çocuklarıyla yaşayan Beşiktaş...

Göreve gelirken, çocuk, genç, öğrenci, kadın, engelli, yaşlı dostu bir belediye vadettik. Dolayısıyla ‘Dayanışmayla Yaşayan Beşiktaş’ diyoruz ve ilk başlığımız ‘Çocuklarıyla Yaşayan Beşiktaş. Göreve geldiğimizde çocuklarla ilgili birçok projeye imza atmıştık. Şimdi ise Hoş Geldin Bebek Seti, Beslenme Kolisi gibi projeleri daha büyük boyutlarda çocuklarımızla buluşturacağız. Yine Belediyemizde bulunan Çocuk Ağız Diş Sağlığı Polikiliniğimizden daha fazla çocuğun faydalanmasını sağlayacağız. Yine Gündüz Çocuk Bakımevlerimiz ve kreşlerimizden daha fazla çocuğumuzun faydalanmasını sağlayacağız. Yakında hizmete açacağımız Dikilitaş Spor ve Yaşam Kompleksi’nde yer alan yeni bir kreşi daha komşularımızın hizmetine açacağız. Bu arada Dikilitaş Spor ve Yaşam Kompleksi’nde havuz, fitnes salonları, öğrencilerin ders çalışma alanları ve otopark gibi Beşiktaşlının ihtiyacını karşılayacak büyük bir merkez olacak.

Çocuk Kitapları Festivali yapacağız. Yine çocuklarla ilgili hangi spor dalına yatkınlığının anlaşılacağı Gelecek Geninde Gizli Beşiktaş Projesi ve Oyuncak Kütüphanesi Projesi’ni hayata geçireceğiz."

Gençlere yönelik de projelerimiz var

Açıklamalarında gençlere yönelik yeni projelerinden bahseden Rıza Akpolat;

“İkinci başlığımız ‘Gençlerle Yaşayan Beşiktaş’ Beşiktaş’ta 9 tane üniversite var. Bu üniversitelerde bulunan öğrencilerin iki temel sorunu var; beslenme ve barınma. Birer kız ve erkek öğrenci yurdumuz var. Bunların kapasitelerini genişlettik. Ama en önemli adımı beslenme sorunuyla ilgili çözümlerle attık. Öğrenci'Ye projemizi birçoğunuz zaten biliyorsunuz. Yeni dönemde Gece Kütüphanesi projesini gençlerimizle buluşturacağız. Böylelikle kütüphanelerimiz 24 saat yaşayan kütüphaneler haline gelecek. Yine Proje Noktası ve Yapay Zeka İnovasyon Girişimcilik Destek Projelerimizi hayata geçireceğiz. Çünkü gençlerimizin bu anlamda destek görmeleri gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Şiddete uğrayan kadınlara sahip çıkacağız

Hayata geçirecekleri yeni projeler hakkında bilgiler sunan Rıza Akpolat’ın üçüncü başlığı Kadınlarla Yaşayan Beşiktaş oldu. Kadınlarla ilgili Kadın Dayanışme ve Yaşam Merkezi, Aile Danışmanlığı Hizmeti, Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Avrupa Şartnamesi, CHP Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi’nin imzalanması, İstanbul Sözleşmesi Farkındalığı gibi birçok oluşuma ve projeye imza attıklarını belirten Başkan Rıza Akpolat;

“Yeni dönemde Yerel Eşitlik Eylem Planı ve İlk Adım İstasyonu gibi projeleri kadınlarımızla buluşturacağız. Bu projelerle cinsiyete dayalı ayırımcılığın azaltılmasını ve şiddete maruz kalan kadınlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefliyoruz.” dedi.

Afetlere karşı önlemler alınacak

Beşiktaş Belediyesi’nin olası bir afete karşı çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettirdiğini belirten Başkan Rıza Akpolat deprem sonrası Hatay’a ilk giden arama kurtarma ekibinin Beşiktaş Belediyesi’ne ait olduğunu hatırlatarak,

“Beşiktaş Afet Yönetim Merkezi, Afet Akademisi, Afet Kardeş Belediyeciliği, Beton ve Zemin Laboratuvarı, Kentsel Dönüşüm Hibrit Modeli gibi afetlere yönelik önemli projeler gerçekleştireceğiz” dedi.