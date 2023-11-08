Beşiktaş Belediyesi “Şeref Bayrağı” almaya hak kazandı

Beşiktaş Belediyesi, Avrupa’da yaptığı başarılı çalışmalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. İstanbul’daki yabancı misyon temsilcilerini “International Meeting” buluşmalarında bir araya getirdi. Yurtta sulh cihanda sulh temasıyla gerçekleşen, 60’ın üzerinde ülkenin başkonsolosu, fahri konsolosu ve diplomatik misyon temsilcilerinin katıldığı toplantıda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat misafirlerini kapıda karşıladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantı, Beşiktaş Belediyesi’nin hizmetlerinin anlatıldığı video gösterimiyle başladı. Başkan Rıza Akpolat Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözüne vurgu yaparak savaşın hiçbir topluma huzur getirmediğini belirtti ve sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sizleri burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Niyetimiz, gelenekselleşen bu toplantılar vesilesiyle kurumlarımız arasındaki her türlü kültür, sanat, spor ve olası iş birliği faaliyetlerini birlikte geliştirmek ve her yıl güncel temaları ele aldığımız ortak bir masa toplantısı, bir fikir platformu haline getirmektir.”

RIZA AKPOLAT: AVRUPA ÖDÜLÜNÜ ALMAYA BİR ADIM KALDI!

Beşiktaş Belediyesi’nin birçok alanda ödül kazandığının altını çizen Başkan Akpolat; sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bugün bir mutluluğumuzu daha sizlerle paylaşmak için buradayız. Beşiktaş’ta hayata geçirilen başarılı projelerle pek çok farklı alanda ödüller kazanan belediyemiz, Avrupa Ödülü’nü almaya bir adım daha yaklaşarak Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından verilen, “Şeref Bayrağı” almaya hak kazandı. Şu an aramızda Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi tarafından, Avrupa Konseyi Onur Bayrağı ödülünü takdim etmek üzere Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve Avrupa Ödülü Alt Komisyonu Üyesi Senatör Joseph O’Reilly bulunmakta. Kendisine sizlerin huzurunda tekrar hoş geldin diyerek bu ödülü hangi aşamalardan geçerek kazandığımızı, paylaşmak istiyorum.



Geçtiğimiz şubat ayında Avrupa Demokrasi Haftası kapsamında “Yılın Partner Kuruluşu” unvanını alan belediyemiz, büyük bir titizlik ve başarıyla yürütülen kardeş şehir ilişkileri, AB Erasmus+ projeleriyle gençlerimizin gönüllülük faaliyetlerine katılmalarına vermiş olduğumuz destekler, Avrupa etkinlikleri, Avrupa ve uluslararası dayanışma çalışmalarıyla “Şeref Bayrağı” almaya layık görüldü.”

JOSEPH O’REİLLY: AVRUPA KONSEYİ, BEŞİKTAŞ LİDERLERİNİN AVRUPA’YA OLAN BAĞLILIĞINI TAKDİR EDİYOR’’

Şeref Bayrağını Başkan Akpolat’a takdim eden Avrupa Konseyi Senatörü Joseph O’Reilly yaptığı konuşmada şunları ifade etti:



“Şehrinizin 2021 yılında Avrupa Diploması ile ödüllendirilmesinin ardından bu yıl da Şeref Bayrağı'nı almaya hak kazanarak belediyenizin sakinleri, okulları, kardeş şehirleri ve çeşitli ortaklarıyla birlikte Avrupa değerlerini ne kadar büyük bir şevkle teşvik ettiğini gösterdiniz. Avrupa Konseyi, Beşiktaş liderlerinin Avrupa'ya olan bağlılığını takdir ediyor. Ben de örnek niteliğindeki çalışmalarınızdan oldukça etkilendim ve bu vesileyle sizleri tebrik ederim.”



Toplantının sonunda ülke temsilcileriyle toplu aile fotoğrafı çekimi yapıldı. Beşiktaş Belediyesi etkinliğe katılan diplomatlara isimlerine Tema Vakfı’na bağışlanan fidan plaketlerini de takdim etti.