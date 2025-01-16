Beşiktaş Belediyesi soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş’ın mal varlığına tedbir kararı

Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu 40 kişinin gözaltına alınıp bu sabah adliyeye sevk edildiği soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Mal varlığına tedbir konuldu

halktv.com.tr'nin haberine göre; çok sayıda belediyenin yanı sıra kamu kurumlarının da bir dizi ihalesini alan Bilginay Temizlik şirketinin sahibi Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlığına tedbir konuldu.

Aktaş'ın avukatı müvekkili ile ilgili alınan tedbir kararını doğruladı. Avukat, başka şüphelilere yönelik benzer bir kararın alınıp alınmadığını ise bilmediğini ifade etti.

Ne olmuştu?

Başsavcılıkça, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildi. Akpolat, karar doğrultusunda polis ekiplerince Balıkesir'de gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi'ne giden İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akpolat'ın makam odasında arama ve inceleme yaptı. Soruşturma kapsamında, Akpolat'ın da aralarında yer aldığı 39 şüpheli gözaltına alınmıştı.