Beşiktaş Belediyesi'ne 'Cumhuriyet Bayramı' kutlaması soruşturması: İddianame kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Beşiktaş Belediyesi'nin 2019 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılan alımlara ilişkin hazırladığı iddianame kabul edildi.

Halktv.com.tr'nin haberine göre; söz konusu iddianame, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün doğrudan temin usulüyle gerçekleştirdiği alımlara dair soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında düzenlendi. Soruşturma sürecinde yeni bir aşamaya gelindiği belirtildi.

İddianame kabul edildi

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, halihazırda Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı olan dönemin Beşiktaş Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı ile mevcut Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir’in aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında "ihalaye fesat karıştırma" suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi. Yargılamanın 30 Ekim'de başlayacağı ifade edildi.