Beşiktaş-Fenerbahçe derbisindeki karaborsa bilet soruşturmasında 5 tutuklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2 Kasım 2025'te Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe futbol müsabakasında Fenerbahçe tribünleri için ayrılan bin 900 biletin karaborsadan satışının yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Yürütülen karaborsa bilet soruşturması çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Kasım 2025'te Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe futbol müsabakasında Fenerbahçe tribünleri için ayrılan bin 900 biletin karaborsadan satışını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için dün 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 14 kişiyi gözaltına almıştı.

31 Ekim 2025'te Fenerbahçe tribünlerine ait bin 900 biletin satışa çıkarıldığını, bunların 632'sinin kısa sürede satıldığını tespit etmiş, diğer biletlerin ise uzun bir süre sistemde satışının yapılamadığını belirlemişti.

Bu biletleri satın almak isteyenlerin Passolig sistemine erişemediği, bu süreçte şüpheli şahısların da sistemi engelleyerek kalan biletleri toplu şekilde satın aldığı tespit edildi. Şüphelilerin, aldıkları bu biletlerin bir kısmını müsabaka öncesi stadyum çevresinde, bir kısmını internet üzerinden Telegram, WhatsApp ve X gibi sosyal medya platformlarında sattıkları anlaşıldı.

Biletlerin satın alındığı banka ve kredi kartı sahiplerine yönelik çalışma sonucunda da aynı internet bağlantısı ve aynı kart bilgileriyle toplu şekilde maç bileti satın alan kişiler tek tek tespit edildi.

Karaborsa bilet soruşturması şüphelilerinin banka hesap hareketlerinde de çok sayıda "maç", "devir", "tribün", "bilet", "gs", "fb", "bjk","kombine" açıklamalarıyla para transferlerinin yer aldığı ortaya çıktı. Yakalanan karaborsacıların emniyetteki ifadeleri tamamlandı. Zanlılar, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5’i hakkında yurt dışı yasağı ve adli kontrol hükümleri uygulanırken, 3 şüphelinin ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Geri kalan 1 şüphelinin polisteki sorgusunun devam ettiği kaydedildi.