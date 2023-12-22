Beşiktaş ile yolların ayrılmasına yol açan sözler: Çalımbay maç sonrası neler söyledi?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş karşılaşmayı 3-1 mağlup tamamladı. Yenilgi ve sonrasındaki açıklamalar teknik direktör Rıza Çalımbay için gidecek mi? kalacak mı? tartışmalarında ayrılığın fitilini ateşleyen bir kıvılcım oldu. Bunun üzerine Beşiktaş gecenin ilerleyen saatlerinde, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığını duyurdu. Peki Çalımbay Alanyaspor karşılaşmaların ardından ne söylemişti? İşte Çalımbay'ın "ayrılık sebebi" olan sözleri ve son açıklamalar şöyle:

"Maçı bireysel hatalarla verdik"

* Değerlendirme bile yapmak istemiyorum. Futbol hayatımda ilk defa başıma geliyor. Alanyaspor'a yenilmeyi kabullenemiyorum. Bu kadar bireysel hata yapılmaz. Bunların hepsi bize gol oldu. Maçı bireysel hatalarla verdik.

* Söyleyecek bir şey bulamıyoruz. Bu kadar bariz hatanın yapılmasına üzülüyoruz. Beklemediğim bir şey oldu. İkinci yarı maçı rahatlıkla alacağımızı düşünürken gol yedik. Sonra da takım istenmeyen bir hale geldi.

"Sezon başı gelsem bu takımın yarısını almazdım"

* Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Çok kırılgan bir takım. Çok yüklenme yapılmış bir takım. Takımın bağı yok. Yıllardan beri ilk kez kadro dışı oluyor. Takımda tam her şeyini vermeyen oyuncular var. Düzeltmeye çalıştık. Sezon başı gelseydim bu takımın yarısını almazdım. Beşiktaş büyük bir kulüp. Beşiktaş'a layık oyuncuları alacaksınız. Bu duruma düşmezdim.

"Yeni yönetim 5 kişiyi kadro dışı bıraktı, oynasalar böyle olmazdı"

* Yeni yönetim geldi. 5 kişiyi kadro dışı bıraktı. Bu oyuncuların kariyeri mükemmel. Bu isimler bu maçta oynasalardı böyle olmazdı. Beşiktaş'ta olmaması gerekiyordu. Bu, takımı bozuyor. Yeni yönetimin mutlaka bir şey yapması gerekiyordu ki böyle bir karar verdiler. Benim açımdan sıkıntı. Zaten kadro kuramıyorum. Daha da zor oluyor. Bir şey olduğuna göre de yapılması gerekiyordu."

"Beşiktaş'a geldiğimde kendime acıdım"

* Evimde oturuyordum. Ahmet Nur Çebi beni çağırdı ve geldim. Mukavelemizi yaptık. 2024'ün 6. ayında bitiyordu ama yeni gelen yönetim 15 gün içinde sözleşmemi feshedebiliyordu. Yeni gelen yönetimle yolumuza devam ettik. Sözleşmem bitmek üzere. 'İki maç için uzatabilir misin?' dediler. Elimizden geleni yaptık ama maalesef bazı şeyleri yapmak için uzun bir zaman gerekiyor. Beşiktaş'a geldiğimde kendime acıdım. Bu kadar sakat görmedim. Çok sakat var ve 5 kadro dışı var. İstediğimiz şeyi yapamıyoruz.

* İkinci yarıya çok iyi başlanması gerekiyor. Bazı bölgelere de kesinlikle oyuncu alınması lazım. Bunlar yapılırsa her şey düzelebilir. Gidecekler gidecek. O bölgelere kesinlikle oyuncu alınacak"

Beşiktaş'ın açıklaması

Beşiktaş Spor Kulübü, ayrılık haberini resmi X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu karar için "27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır" ifadelerini kullandı. Açıklamanın tamamı şöyle:

* Kulübümüzden Bilgilendirme Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir. Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır. Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay’a tüm emekleri için teşekkür ederiz. Saygılarımızla.