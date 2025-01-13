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Beşiktaş operasyonunda Aziz İhsan Aktaş gözaltına alındı

Belediye başkanlarına ve belediye yöneticilerine rüşvet verdiği iddia edilen Aziz İhsan Aktaş gözaltına alındı

Haber Merkezi
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Beşiktaş operasyonunda Aziz İhsan Aktaş gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen suç örgütü soruşturmasında, elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın da yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 40'a ulaştı.

Aziz İhsan Aktaş kimdir?

Aziz İhsan Aktaş'ın İstanbul'da özellikle Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da adının karıştırdığı "ihale yolsuzluğu" soruşturmasında, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihale süreçlerini manipüle ettiği iddia ediliyor. Kendisi hakkında suç örgütü kurma, yönetme, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma gibi ciddi suçlamalar bulunuyor.

Beşiktaş ihale yolsuzluğu soruşturması nedir?

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da adının geçtiği "ihale yolsuzluğu" soruşturması, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün, belediyelerdeki ihale süreçlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün belediye başkanlarına ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihaleleri yönlendirdiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da dahil olmak üzere toplamda 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Akpolat, soruşturmaya konu olan suçlamalarla ilgili Edremit'te bulunan yazlığında gözaltına alındı.

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