Beşiktaş saldırısı sonrası polislerle alay eden paylaşım nedeniyle 1 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin polisler hakkında alaycı ifadeler kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen şüphelilerden N.K'nin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanmasına karar verildi. Diğer 7 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.

Ne olmuştu?

Beşiktaş'taki Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik 7 Nisan'daki terör saldırısına ilişkin bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında paylaşılan video içeriğinde, Türk Polis Teşkilatına yönelik aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullanıldığı belirlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, videoya ilişkin "devletin emniyet teşkilatını alenen aşağılama", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Emniyet güçlerince düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.