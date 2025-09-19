  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Son dakika! Beşiktaş - Üsküdar vapuru yük gemisi ile çarpıştı! Yaralananlar var
Takip Et

Son dakika! Beşiktaş - Üsküdar vapuru yük gemisi ile çarpıştı! Yaralananlar var

Beşiktaş - Üsküdar seferini yapan yolcu vapuru ile boğazdan geçen kuru yük gemisi çarpıştı. 12 yolcu yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Son dakika! Beşiktaş - Üsküdar vapuru yük gemisi ile çarpıştı! Yaralananlar var
Takip Et

Çarpışmanın ardından Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerinin harekete geçti. Vapurda bulunanların yaşadığı korku ve panik kameraya yansıdı. Kaza sonrası  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 12 yolcunun yaralandığı bilgisi verildi. Açıklamada kaza nedeni ile ilgili bir kirlenme yaşanmadığı belirtildi.

 

Son dakika! Beşiktaş - Üsküdar vapuru yük gemisi ile çarpıştı! Yaralananlar var - Resim : 1

Olay akşam saatlerinde Üsküdar açıklarında meydana geldi. Elinden bilgiye göre kıyıya yanaşmakta olan yolcu vapuru ile yük gemisi çarpıştı.

Yaralılar hastanelere sevk edildi

Olay sonucu yolcu vapuru içerisindeki yolcular savrulmanın etkisiyle yaralandı. Vapurun kıyıya yanaşmasıyla birlikte yaralanan yolcular ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Olay yerini gelen İtfaiye ve polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. 

Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı’nda yolcu motoru ile geminin çarpıştığı kazada 12 kişinin yaralandığını, yaralılar dahil tüm yolcuların tahliye edildiğini, olayda can kaybı ve çevre kirliliğinin meydana gelmediğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından İstanbul Boğazı’nda meydana gelen kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde ARTVİN isimli gemi ile KAMİL SAYIN isimli yolcu motorunun çatıştığı bilgisi üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botları ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiştir. 12 kişinin yaralandığı olayın ardından, KAMİL SAYIN isimli yolcu motoru Üsküdar İskelesi’ne yanaştırılarak, yaralılar dahil tüm yolcuların tahliye edildiği bilgisi alınmış olup, bahse konu motor KEGM-3 botumuz refakatinde Harem’e yanaşmıştır. ARTVİN isimli gemi ise KEGM-4 botumuz ve kılavuz kaptan refakatinde Büyükdere’ye intikal etmektedir. Yaşanan olayda can kaybı ve çevre kirliliği meydana gelmemiştir" denildi.

 

Gündem
Borsada manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 13 kişi tutuklandı
Borsada manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 13 kişi tutuklandı
Trump'tan Türkiye açıklaması: Erdoğan’ı 25 Eylül’de Beyaz Saray’da ağırlayacağım
'Erdoğan’ı 25 Eylül’de Beyaz Saray’da ağırlayacağım'
Pilot ile hostesin boşanma davası ile ilgili tartışmalara meslek örgütlerinden tepki
Pilot ile hostesin boşanma davası ile ilgili tartışmalara meslek örgütlerinden tepki
Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
İmamoğlu'nun Ahmak Davası'ndan aldığı ceza onandı
İmamoğlu'nun Ahmak Davası'ndan aldığı ceza onandı
Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Değil kitabeyi, Kudüs'e ait tek bir çakıl taşını dahi vermeyiz
Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Değil kitabeyi, Kudüs'e ait tek bir çakıl taşını dahi vermeyiz