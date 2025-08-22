Beşiktaş’ta Afet ve Acil Durum Operasyon Planı hayata geçti

"Sitemizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş Belediye Başkanvekili Rasim Şişman, "besiktasbirlikteguclu.com isimli sitemizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm toplanma alanlarını ve afet bilgilendirme içeriklerini bu platform üzerinden erişilebilir hale getirdik. Afetlere karşı bütüncül ve planlı bir mücadele yürütmek amacıyla ‘Beşiktaş Afet ve Acil Durum Operasyon Planı’nı hayata geçirdik. Bu sayede afetin ilk anından itibaren belediyemizin ilgili tüm birimleri temizlikten lojistiğe, iletişimden sosyal destek hizmetlerine kadar zaman kaybetmeden görevinin başında olacak. Afetler karşısında en büyük gücümüz birlikte hareket etme irademizdir. Hazırlıklı olursak, örgütlü olursak, bir arada olursak hiçbir afet bizi yıkamaz" dedi.