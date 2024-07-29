  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Beşiktaş'ta Arap turistleri Prens Selman'ın fotoğrafını göstererek çekmeye çalışan 40 kişiye ceza
Takip Et

Beşiktaş'ta Arap turistleri Prens Selman'ın fotoğrafını göstererek çekmeye çalışan 40 kişiye ceza

Beşiktaş'ta Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman'ın fotoğrafını göstererek yüksek sesle müşteri çekmeye çalışan 40 kişiye para cezası verildi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşiktaş'ta Arap turistleri Prens Selman'ın fotoğrafını göstererek çekmeye çalışan 40 kişiye ceza
Takip Et

Beşiktaş Ortaköy'de Prens Selman'ın fotoğrafını gösteren, ısrarcı ve yüksek sesle Arap turistleri çekmeye çalışan kumpir işletmesindekilerin görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerin ardından harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, “Hanutçuluk” yaptığı belirlenen 40 şahsı tespit etti.

Beşiktaş polisi 40 şahsı tek tek tespit etti

Emniyete götürülen şahıslara Kabahatler Kanunu uyarınca “çevreye rahatsızlık vermek (Hanutçuluk)“ suçundan toplamda 38 bin 80 lira idari para cezası uyguladı. Öte yandan Beşiktaş Kaymakamlığı'na başvuru yapıldığı ve çıkacak karar doğrultusunda işletmenin kapanabileceğini bilgisine ulaşıldı.

Gündem
Şimşek: Kayıt dışılıkla mücadelemiz hız kesmiyor
"Kayıt dışılıkla mücadelemiz hız kesmiyor"
Tuzla’da yat imalathanesinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
Tuzla’da yat imalathanesinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
Son dakika! Kenan Işık hayatını kaybetti
Son dakika! Kenan Işık hayatını kaybetti
Hamile yolcu uçakta düşük yaptı! O anlar kule-pilot konuşmasına yansıdı
Hamile yolcu uçakta düşük yaptı! O anlar kule-pilot konuşmasına yansıdı
Türk askerine saldıracaklardı! MİT'ten PKK/KCK'lı teröristlere nokta operasyonu
Türk askerine saldıracaklardı! MİT'ten PKK/KCK'lı teröristlere nokta operasyonu
Maliye, gelir beyan etmeyen lüks araç sahiplerinin peşine düştü
Maliye, gelir beyan etmeyen lüks araç sahiplerinin peşine düştü