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Beşiktaş’ta bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi

Beşiktaş’ta bir eğlence mekanı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla kurşunlandı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi
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Beşiktaş’ta bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi
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Beşiktaş Cihannüma Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında 26 Eylül Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, eğlence mekanına silahla ateş açtı. Saldırının ardından şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı.

Beşiktaş’ta bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi - Resim : 1

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, eğlence mekanının kapı bölümünde kurşun izleri oluştu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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