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Beşiktaş'ta denizde kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları devam ediyor

Beşiktaş'ta denize düşen Ayşe Can ile kardeşi Velat Can'ı arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor.

Haber Merkezi
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Beşiktaş'ta denizde kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları devam ediyor
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Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi sahilinde 4 gün önce denizde kaybolan 2 kardeşi bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, sabah saatlerinde yeniden çalışmalarına başladı.

Dalgıç ekipleri 2 kardeşi bulmak için denizde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kayıp kardeşlerin ailesi de yetkililerden gelecek bir haber beklerken ekiplerin botuna binerek aramalara da katılıyor.

Ekipler arama çalışmaları çerçevesinde denizi havadan da dronla tarıyor.

Ne olmuştu?

Bebek sahilinde 23 Kasım Cumartesi günü yürüyüş yaparken denize düşen Ayşe Can (29) ile kendisini kurtarmak için suya atlayan kardeşi Velat Can (23) suda kaybolmuş, kendilerinden haber alamayan ebeveynleri durumu polise bildirmişti.

İspanya'dan 14 Kasım'da tatil amacıyla Diyarbakır'a gelen kardeşlerin 25 Kasım'da ailesiyle aynı ülkeye dönecekleri için geldikleri İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki otelde kaldığı tespit edilmişti.

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