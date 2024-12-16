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Beşiktaş'ta İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetmişti: Şoför tutuklandı

İstanbul Beşiktaş'ta kullandığı İETT otobüsüyle çarptığı kadının ölümüne neden olan şoför tutuklandı.

AA
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Beşiktaş'ta İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetmişti: Şoför tutuklandı
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Kullandığı İETT otobüsüyle Büyükdere Caddesi'nde durağa yanaştığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Lütfiye K'ye (38) çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve Çağlayan Adliyesine sevk edilen sürücü Kemal B'nin (61) işlemleri tamamlandı.

Kemal B. adliyede savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "taksirle öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Olay

Büyükdere Caddesi'nde 15 Aralık'ta Sarıyer'e doğru seyreden Kemal B. (61) idaresindeki 34 BEZ 179 plakalı İETT otobüsü, 4. Levent'teki otobüs durağına yanaşırken Lütfiye K'ye (38) çarpmıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otobüsün altında kalan kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Otobüs şoförü Kemal B. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, karşıya geçmek için kaldırımdan yola inen Lütfiye K'ye İETT otobüsünün çarptığı anlar yer alıyor.

 

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