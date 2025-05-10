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Beşiktaş’ta kadına bıçaklı ve yumruklu saldırı: Boks hocası tutuklandı.

Beşiktaş’ta bir kadın, boks hocasının bıçaklı ve yumruklu saldırısına uğradı. Dehşet saçan boks hocası Furkan K. tutuklandı.

Haber Merkezi
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Beşiktaş’ta kadına bıçaklı ve yumruklu saldırı: Boks hocası tutuklandı.
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Beşiktaş’ta bir kadına bıçaklı ve yumruklu saldırıda bulunan boks hocası tutuklandı.

Boks hocası dehşet saçtı

Olay, dün öğle saatlerinde Beşiktaş Ulus Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sibel M. (36) ile mahallesinde bulunan spor salonunu işleten ve aynı zamanda boks hocası olduğu öğrenilen Furkan K., arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Furkan K., bıçakla Sibel M.’yi yaraladı. Yere yığılan Sibel M.’ye Furkan K. yumruklarla saldırmaya devam etti. Kadının yardım çığlıklarına komşular ve çevredekiler koşarken şüpheli Furkan K. olay yerinden kaçtı.

Sibel M.’nin hayati tehlikesinin sürüyor

Sibel M., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Sibel M.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Saldırgan tutuklandı

Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli Furkan K. sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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