Beşiktaş'ta sağanak yağışta can pazarı: Sulara kapılmak üzere olan kadını vatandaşlar kurtardı (Video)
İstanbul Beşiktaş'ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ihlamurdere Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, sel sularına kapılmak üzereyken çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde son anda kurtarıldı.
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İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor. Beşiktaş’ta sağanak yağışın etkisiyle cadde üzerinde oluşan yoğun su akışı nedeniyle zor anlar yaşayan kadın, çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle güvenli bölgeye alındı. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.