Beşiktaş'ta "Vodafone Arena" krizi: Gençlik ve Spor Bakanlığı alacak davası açtı!

Trenyol Süper Lig'de aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş'ta, olumsuz haberler birbiri arkasına gelmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2017’den 2023 yılına kadar olan 6 futbol sezonunda stadyumunda oynatılan reklam ve sponsorluk gelirlerinden yüzde 25 pay alacağının kendisine ödenmesi için Beşiktaş’a 500 bin liralık alacak davası açtı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; bir Beşiktaş iştirakı olan Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ, herhangi bir sözleşme olmamasına rağmen stadının ismini Vodafone Arena olarak kullandı. Bakanlık, anlaşma gereği, sponsorluk gelirinden yüzde 25'lik payını istedi.