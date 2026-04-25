Beşiktaş'ta yakalandı! Daha 17 yaşında, 130 suç kaydı, 172 yıl hapis cezası var

Olay, 23 Nisan Perşembe günü saat 21.30 sıralarında Köyiçi Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Beşiktaş Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, denetim sırasında durumundan şüphelendikleri B.D.'yi durdurdu. Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda B.D.'nin 172 yıl 3 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ve 130 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine şüpheli gözaltına alındı.

28 ayrı dosyadan hapis cezası

Yapılan incelemelerde B.D.'nin; İstanbul'da Bahçelievler, Kadıköy, Bağcılar, Şişli, Ataşehir, Pendik, Bakırköy, Kartal, Üsküdar ve Büyükçekmece ile Kocaeli'nin İzmit ilçesinde toplam 28 ayrı dosyadan hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelinin, 'mala zarar verme' ile 'yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık' suçlarından da arandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.