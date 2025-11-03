Beşiktaş'taki gece kulübü faciası: Davada ara karar açıklandı

Beşiktaş’taki gece kulübü yangınına ilişkin, dördü tutuklu olmak üzere 22 sanığın yargılandığı davada duruşmalara devam edildi.

Geçen yıl 2 Nisan’da Gayrettepe’de bulunan Masquerade adlı gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Faciayla ilgili dava, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Bugünkü duruşmada tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar, mağdur yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Bir sonraki duruşma 22 Aralık günü

Davada tutuklu dört sanığın tutukluluk hallerinin sürmesine karar verildi. Bir sonraki duruşma 22 Aralık günü yapılacak.

29 kişi hayatını kaybetti, 9 sanık hakkında dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 29 kişi maktul, 27 kişi müşteki, 9 kişi ise sanık sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, 2 Nisan 2024'te saat 12.35 sıralarında Masquerade isimli iş yerinde yangın çıktığına ilişkin ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği, itfaiye görevlilerinin içeride mahsur kalan kişileri dışarıya çıkardığı belirtilerek, yangında 29 kişinin hayatını kaybettiği anlatılıyor.

Müşteki sanık Ercan Erkan, dumandan etkilenen Usamettin Yıldırım ile Gülden Taşpınar'ın yangında yaralandığı kaydedilen iddianamede, savcılık ve bilirkişi heyetinin olay yerinde yaptığı çalışma neticesinde gece kulübü işletmesinin sahiplerinin Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül ile Mehmet Memduh Ceylan, mesul müdürünün ise İsmet Şen olduğu aktarılıyor.

2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası

Sanıklar Kahraman Erdem, Çağatay Altunel, Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül, Mehmet Memduh Ceylan, İsmet Şen, Dursun Çelik, Sibel Çelik ve İbrahim Bildirici'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Birleştirilen dosya kapsamında sanıklar Beşiktaş Belediyesi başkan yardımcıları Ali Rıza Yılmaz, Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Yasemin Saral, Ahmet Mithat Şermet, İtfaiye Çavuşu Fazlı Yavuz, eski İtfaiye Zabıta Amiri Numan Bulburu, eski İtfaiye Müdür Yardımcısı Tuncay Akdağ, eski İtfaiye Teknik Müdür Yardımcısı Şükrü Öztürk, belediyede çalışan kamu görevlileri Feridun Tayfun Erelmas, Lalehan Taşdelen Başkaya, Nilüfer Oğuz, Rahşan Tekin Ölmez ve Uğur Türkyılmaz hakkında ise "görevi kötüye kullanma" ve "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlarından 2 yıl 6'şar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.