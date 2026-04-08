Beşiktaş’taki İsrail Konsolosluğu saldırısında gözaltı sayısı 12’ye yükseldi

Beşiktaş'ta polislere yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma ve incelemeler çok yönlü olarak devam ediyor. Terörle Mücadele Şubesine bağlı birimler ve istihbarat ekiplerince yapılan operasyonlarda 1 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. Öte yandan yakalanan şüphelilerden 1'inin İzmit, 1'inin Konya ve diğer 7 şüphelinin de İstanbul'da gözaltına alındığı öğrenilmişti.