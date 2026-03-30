Beşiktaş'taki silahlı şüphelinin takıntılı olduğu kadın için bankaya geldiği ortaya çıktı

Beşiktaş'ta 36 yaşındaki Muhammet S. işten çıkarıldığı banka şubesine gelerek boğazına bıçak dayadığı 40 yaşındaki banka müdürü Özlem G.E.'yi rehin aldı.

Güvenlik Ferhat D.’ye 'Silahını bırak' diye bağırdı; saldırgan ise güvenlik görevlisinin silahını alıp dışarı çıktı. Havaya bir el ateş açtığı öğrenilen saldırgana Özel Harekat polislerinin operasyonu sırasında köpekle müdahale edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Saldırganın, iki gün aynı şubede çalıştığı ve burada çalışan 25 yaşındaki Cansu D.’ye aşık olduğu, kadını takıntı haline getirdiği için işten çıkarıldığı belirtildi.

Olay, saat 10:30 sıralarında Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammet S., caddedeki banka şubesine geldi.

İçeriye giren şüpheli banka müdürü Özlem G.E.’nin boğazına elindeki bıçağı dayadı. Şüpheli ardından görevlinin güvenlik görevlisi Ferhat D.’ye silahını bırakmasını söyledi. Silahı alan şüpheli dışarıya çıkarak silahla havaya 1 el ateş açtı.

Soygun ihbarı yapıldı

Çevredekilerin soygun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı ikna etmeye çalıştı. Uyarılara karşılık vermeyen saldırgan, bankanın yanındaki bahçeye giderek elindeki silahla direnmeye başladı.

Köpekle müdahale edildi

Bunun üzerine olay yerine Özel Harekat polisleri sevk edildi. Saldırganın teslim olmaması üzerine bahçeye operasyon düzenlendi. Yaklaşık 1 saat süren operasyonda saldırgana, eğitimli özel harekat köpeğiyle müdahale edildi.

Dizinden hafif yaralandığı öğrenilen saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanarak ambulansla teslim edildi. Saldırgan ardından hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin olayda kullandığı tespit edilen silah ve bıçak ise polis tarafından ele geçirildi.

Cansu D.'ye takıntılı olduğu ortaya çıktı

Saldırganın, daha önce iki gün aynı şubede çalıştığı Cansu D.’ye aşık olduğu ve bu durumu takıntı haline getirdiği için işten çıkarıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.