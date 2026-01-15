Beşiktaş’taki ünlü gece kulübünün kaçak kısımları yıkıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nce Boğaziçi Koruma Sit Alanı'nda yürütülen denetimler kapsamında, Beşiktaş Kuruçeşme'de bulunan Oligark İstanbul adlı gece kulübünün bazı bölümlerinin kaçak olduğu tespit edilmişti.

Tespitlerin ardından yapı tatil tutanağı düzenlenmiş, encümen kararıyla aykırı uygulamalara ilişkin yıkım ve idari para cezası kararı alınmıştı.

Yasal sürecin tamamlanmasının ardından belediye ekipleri, encümen kararı doğrultusunda sabah saatlerinde Muallim Naci Caddesi üzerindeki gece kulübüne gelerek kaçak olarak yapılan kafe, restorant ve ocakbaşı olarak kullanılan 6 eklentinin yıkımını gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan gece kulübündeki yıkım çalışmaları ise havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde ise Bebek'te bulunan Bebek Otel ve Baylan pastanesinin kaçak bölümleri belediye ekipleri tarafından yıkılmıştı.

Boğaz hattındaki kaçak yapılaşmaya karşı denetim ve yıkım çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.