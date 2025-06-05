Beşoklar suç örgütü davasında kritik gelişme: 19 sanığa müebbet talebi

İzmir’de “Beşoklar suç örgüsü”ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, tasarlayarak adam öldürme, örgütlü şekilde kumar oynatmak ve nitelikli yağma gibi suçlamalarla 37 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 23 Kasım 2024 tarihinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından örgüte yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 34 şüpheli tutuklanırken, 8 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 3 kişi serbest bırakıldı. Suç örgütünün, tasarlayarak öldürme, kumar oynanmasına imkan sağlama, nitelikli yağma ve kasten yaralama suçlarını işlediği tespit edildi.

5 firari şüpheliye yönelik arama çalışmaları devam ediyor

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 7 tabanca, bu silahlara ait şarjör ve fişekler, çok sayıda dijital materyal, örgütün faaliyetlerinde kullandığı GPS takip cihazı ve yaklaşık 5 kilogram esrar ele geçirildi. Örgüt lideri B.B’nin de aralarında bulunduğu 5 firari şüpheliye yönelik arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

Halkapınar cinayeti

Soruşturma kapsamında 19 Mart 2024 tarihinde meydana gelen ve kamuoyunda “Halkapınar cinayeti” olarak bilinen olayın, suç örgütünce tasarlanarak gerçekleştirildiği belirlendi. Cinayet dışında örgütün, nitelikli yağma ve kasten yaralama gibi çeşitli suçlara da karıştığı tespit edildi.

32 örgüt üyesi hakkında 469 sayfalık iddianame

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmanın ardından, 1 örgüt lideri, 4 örgüt yöneticisi ve 32 örgüt üyesi hakkında 469 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelilere tasarlayarak öldürme, örgütlü şekilde kumar oynanmasına imkân sağlama, nitelikli yağma, silahla kasten yaralama, ruhsatsız silah taşıma ve suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanarak tehdit gibi suçlamalar yöneltildi. Şüphelilerden 19'u hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, diğerleri için ise 14 yıldan 20 yıla kadar değişen sürede hapis cezaları talep edildi.