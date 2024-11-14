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Beştepe'de kritik zirve: Bahçeli ve Erdoğan bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Haber Merkezi
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Beştepe'de kritik zirve: Bahçeli ve Erdoğan bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir araya geldi.

Gündemde yeni anayasa ve iç politika var

Görüşmede Bahçeli'nin PKK sözde elebaşısı Abdullah Öcalan çağrısı, yeni anayasa ve iç politikaya dair gelişmelerin ele alınması bekleniyor. İkili arasındaki son görüşme 3 Ekim'de Bahçeli'nin konutunda 45 dakika sürmüştü.

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