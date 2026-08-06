Beştepe'de sürpriz zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme saat 14:00'de başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı