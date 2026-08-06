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Beştepe'de sürpriz zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti.

Haber Merkezi
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Beştepe'de sürpriz zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü
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 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Beştepe'de sürpriz zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü - Resim : 1

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme saat 14:00'de başladı.

Beştepe'de sürpriz zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü - Resim : 2

 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı