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7 şirketin daha kayyum kararı kaldırıldı

Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 7 şirketin daha kayyum kararı kaldırıldı. Kayyum atanan 13 şirketten 4'ü için tedbir kararı önceden kaldırılmıştı.

Haber Merkezi
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7 şirketin daha kayyum kararı kaldırıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, haksız fiyat artışı gerekçesiyle beyaz et sektörünün en büyük şirketlerine yönelik soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında şirketlerin üst düzey yöneticileri gözaltına alınırken 13 şirkete denetim kayyumu atanmıştı. 

Şirketler kayyum kararına karşı yargı yoluna başvurmuştu. 

Gedik Piliç, Erpiliç, Lezita ve Keskinoğlu'nun mahkemeye yaptığı itirazlar sonuçlanmış ve kayyum kararı kaldırılmıştı.

Ekonomim yazarı Ali Ekber Ertürk 7 şirketin daha denetim kayyumu tedbirinin mahkeme kararıyla kaldırıldığını duyurdu.

Kayyum kararı kaldırılan şirketler şöyle: Banvit, Şen Piliç, Ay-Pi Tavukçuluk, As Piliç, Lezita, Ak Piliç, Bupiliç.

 