Beyaz et sektöründeki şirketlerin tamamı için kayyum kaldırıldı

Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 13 şirketin tamamı için denetim kayyumu kararı mahkeme tarafından kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz hafta "haksız fiyat artışı gerekçesiyle" beyaz et sektörünün önde gelen şirketlerine yönelik soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında şirketlerin üst düzey yöneticileri gözaltına alınırken 13 şirkete denetim kayyumu atanmıştı.

Şirketler kayyum kararına karşı yargı yoluna başvurmuştu.

Önce 4, ardından 7 şirketin denetim kayyumu mahkeme kararıyla kaldırılmıştı.



Ekonomim yazarı Ali Ekber Yıldırım, geri kalan iki şirket için de kayyum kararının kaldırıldığı bilgisini verdi. Böylece 13 şirketin tamamı için denetim kayyumu kaldırıldı.

Denetim kayyumu kaldırılan 13 şirket şunlar:

Banvit, Akpiliç, Bakpiliç, Aspiliç, Bupiliç, Erpiliç, Gedik Pazarlama, Hastavuk, Keskinoğlu, Şenpiliç, Orvital, Aypi ve Lezita