Beyaz et sektöründeki şirketlerin tamamı için kayyum kaldırıldı
Mahkeme beyaz et sektöründeki 13 şirketin tamamı için denetim kayyumunu kaldırdı.
Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 13 şirketin tamamı için denetim kayyumu kararı mahkeme tarafından kaldırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz hafta "haksız fiyat artışı gerekçesiyle" beyaz et sektörünün önde gelen şirketlerine yönelik soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında şirketlerin üst düzey yöneticileri gözaltına alınırken 13 şirkete denetim kayyumu atanmıştı.
Şirketler kayyum kararına karşı yargı yoluna başvurmuştu.
Önce 4, ardından 7 şirketin denetim kayyumu mahkeme kararıyla kaldırılmıştı.
Ekonomim yazarı Ali Ekber Yıldırım, geri kalan iki şirket için de kayyum kararının kaldırıldığı bilgisini verdi. Böylece 13 şirketin tamamı için denetim kayyumu kaldırıldı.
Denetim kayyumu kaldırılan 13 şirket şunlar:
Banvit, Akpiliç, Bakpiliç, Aspiliç, Bupiliç, Erpiliç, Gedik Pazarlama, Hastavuk, Keskinoğlu, Şenpiliç, Orvital, Aypi ve Lezita
Denetim kayyımı 13 şirkette de kalktı— Ali Ekber Yıldırım (@tarimyazari) June 19, 2026
Tavuk eti üreten 13 şirkete (Banvit, Akpiliç, Bakpiliç, Aspiliç, Bupiliç, Erpiliç, Gedik Pazarlama, Hastavuk, Keskinoğlu, Şenpiliç, Orvital, Aypi ve Lezita) atanan denetim kayyımı itirazlar üzerine mahkeme kararı ile tüm şirketlerde…