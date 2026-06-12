Beyaz et sektörüne soruşturma: 32 gözaltı, 13 şirkete kayyum

Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründe haksız fiyat artışları ve rekabet ihlali iddialarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışları ve tüketici mağduriyetine yol açtığı iddia edilen uygulamalara yönelik beyaz et sektöründe geniş çaplı operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

Soruşturma kapsamında, piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına neden oldukları ve serbest rekabet ortamını ihlal ettikleri değerlendirilen 13 şirkete ise denetim kayyumu atandı.

Bakan Gürlek sosyal medya paylaşımında vatandaşların temel gıda ürünlerine adil ve makul koşullarda erişiminin sağlanması ile tüketici haklarının korunmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını belirtti.

Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının süreçte koordinasyon içinde hareket ettiği ifade edildi.

Açıklamada, milletin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülmesi amacıyla gerekli adımların atıldığı vurgulandı.

Bakan Gürlek, vatandaşların ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozan ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyona destek veren kurumlara teşekkür etti.