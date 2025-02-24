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Beyaz Show geri dönüyor: Canlı mı yayınlanacak?

Beyazıt Öztürk, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında Beyaz Show'un ekranlara döneceğini açıklamıştı. Yeni sezonda izleyici karşısına çıkması beklenen programla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Beyaz Show geri dönüyor: Canlı mı yayınlanacak?
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O Ses Türkiye'de jüri koltuğunda oturan Beyazıt Öztürk, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında Beyaz Show'un ekranlara döneceğini açıklamıştı. Yeni sezonda izleyici karşısına çıkması beklenen programla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Konuyla ilgili "Başlamak gibi bir niyetimiz var. İyi bir şey yapmak istiyoruz. İnsanların aklında çok güzel kalmıştı. Programın içini yeniden doldurup daha güzelini yapmaya çalışıyoruz. Bakalım 'en değerlisini vermek için biraz daha bekliyoruz" açıklamasını yapan Öztürk, tarih olarak da yeni sezonu işaret etmişti.

Beyaz Show ne zaman başlıyor?

Beyaz Show ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Gel Konuşalım'da yer alan habere göre Beyaz Show, eylül ayında başlayacak. Beyazıt Öztürk ile telefonda konuşan Ece Erken son bilgileri şu sözlerle aktardı:

"Telefonla konuştuk. Beyaz Show ile ilgili yeni bilgiler var. Beyaz yazın çekimlere başlıyor. Eylül ayında yayınlanacak. 12 veya 13 bölüm anlaşmışlar ve hepsi bant çekimi olacak. Kesin kararlı gibi. Canlı olmayacağını söyleyelim şimdiden."

2018'de sezon finali yapmıştı

Beyazıt Öztürk’ün Beyaz Show adlı talk-show programı 6 Aralık 1996’da Kanal D’de ilk bölümüyle yayına başlamıştı. 22 sezon boyunca süren program 4 Mayıs 2018 Cuma gecesi sezon finali yaptıktan sonra bir daha yayınlanmamıştı.

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