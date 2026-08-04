Beyaz TV yorumcusu Tahir Sarıkaya için tutuklama talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında gözaltına alınan Beyaz TV yorumcusu Tahir Sarıkaya 4 saat sorgusunun ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya’nın savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Neler olmuştu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alınmıştı.
Sarıkaya’nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edilmişti.