Beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti: Peker Açıkalın'dan açıklama

Ünlü oyuncu Peker Açıkalın, sağlık durumu hakkında yapılan haberlerin ardından açıklama yaptı.

Gazeteci Enver Aysever ile görüntülü görüşme gerçekleştiren Açıkalın, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüşmede Aysever, Açıkalın'a "Sesiniz gayet iyi geliyor." derken, Açıkalın da, "Her zaman iyi. Bir sorun yok yani. Sağlığım çok iyi." yanıtını veriyor.

Aysever de, "Bu haberi yapanlara karşılık biz beraber bir çay içeceğiz. O çayda da beraber bir 'selfie' yaparız." derken, Açıkalın da, "Çayı şerefe yaparız." diye karşılık veriyor.