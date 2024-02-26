Beyin kanaması geçiren Kızılcık Şerbeti oyuncusu Settar Tanrıöğen'in yerine geçecek isim belli oldu

Kızılcık Şerbeti dizisindeki "Abdullah" karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirmişti.

Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketi, oyuncunun tedavisinin bir süre devam edeceğini bu nedenle 53. bölümünden itibaren "Abdullah Ünal" karakterini Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandıracağını açıkladı.

Açıklama şu şekilde:

"Yapımını Gold Film’in üstlendiği, Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren değerli oyuncumuz Settar Tanrıöğen’in geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavisi hastanede devam etmektedir. Show TV olarak tedavi sürecini yakından takip ettiğimiz oyuncumuzun, nekahat döneminin bir süre daha devam etmesi gerektiğini doktorlarından öğrenmiş bulunmaktayız. Show TV ve Gold Film olarak Settar Tanrıöğen’e dizimize kattığı değerden dolayı teşekkür eder, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. Dizinin bu hafta yayınlanacak 53. Bölümünden itibaren Abdullah Ünal karakterini bir diğer değerli oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan devralacaktır..."