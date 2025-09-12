  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Karakaya görevinden istifa etti
Takip Et

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Karakaya görevinden istifa etti

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Karakaya görevinden istifa etti
Takip Et

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 Mart 2025 tarihinde büyük bir onurla başladığım Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevimden, bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum." açıklamasında bulundu.

Bu görev boyunca tek gayesinin kapısını çalan her Beykozlunun derdine derman olmak, ihtiyacını güler yüz, samimiyet ve dürüstlükle karşılamak olduğunu belirten Karakaya, "Eğer ki kısa da olsa gönlünüzde bir iz bırakabildiysem, ne mutlu bana." ifadesini kullandı.

Karakaya, kendisine güvenen, destek olan, sevgisini ve samimiyetini esirgemeyen tüm Beykozlulara teşekkür ederek, şu ifadelere yer verdi:

"Sizlerin hayır duası benim için her makamdan, her unvandan daha değerlidir. Ayrıca birlikte omuz omuza çalıştığım kıymetli belediye personeline, desteğini her daim hissettiğim devletimizin kurumlarına, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşları ve spor kulüplerimizin değerli temsilcilerine de gönülden şükranlarımı sunuyorum. Görevim olsun olmasın, doğduğum, büyüdüğüm ve aidiyet hissettiğim Beykoz için aynı kararlılıkla Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadele etmeye devam edeceğim. Benim sizlerde bir hakkım varsa helal olsun. Sizlerin de bana hakkınızı helal etmenizi diliyorum. Her vedanın içinde yeni bir merhaba gizlidir."

Ekrem İmamoğlu’nun ‘sahte diploma’ davasının görülmesine başlandıEkrem İmamoğlu’nun ‘sahte diploma’ davasının görülmesine başlandıGündem
Bakanlık ifşa etti: Sucukta sakatat, peynirde mantar ilacı kullanmışlar! İşte o markalar...Bakanlık ifşa etti: Sucukta sakatat, peynirde mantar ilacı kullanmışlar! İşte o markalar...Gündem
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 12 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 12 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık iki temizlik ürününün satışını yasakladıPiyasadan toplatılıyor: Bakanlık iki temizlik ürününün satışını yasakladıEkonomi

 

Gündem
İmamoğlu'nun "sahte diploma" davası 20 Ekim'e ertelendi
İmamoğlu'nun "sahte diploma" davası 20 Ekim'e ertelendi
Denizli'de maden ocağında göçük
Denizli'de maden ocağında göçük
İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 30 zam
İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 30 zam
Son dakika... Yüksek Seçim Kurulu CHP kararının gerekçesini açıkladı
Son dakika... Yüksek Seçim Kurulu CHP kararının gerekçesini açıkladı
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın! İşçiler hastaneye kaldırıldı
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın! İşçiler hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbulluların hizmetinde olmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbulluların hizmetinde olmaya devam edeceğiz