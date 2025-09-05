  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hakkında flaş iddia: MHP'ye geçeceği konuşuluyor
Takip Et

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hakkında flaş iddia: MHP'ye geçeceği konuşuluyor

Dün serbest kalan CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hakkında siyaset gündemini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı. Başkan Alaattin Köseler'in partisinden ayrılarak MHP'ye geçeceği öne sürüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hakkında flaş iddia: MHP'ye geçeceği konuşuluyor
Takip Et

187 gün tutuklu kalmasının ardından serbest kalan Alaattin Köseler hakkında iddiaların gecikmedi.

Alaattin Köseler "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından tutuklanmış, dün tahliye edilmişti. Köseler'le birlikte 13 tutuklu sanık da tahliye olmuştu.

Kulisler MHP'ye geçeceğini konuşuyor

Tahliye kararının değerlendirildiği Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında Özdemir CHP soruşturmasında Beykoz Belediye Başkanını tahliye edilmesine şaşırdığını dile getirirken gazeteci Kenan Taş ise Alaattin Köseler'in CHP'den istifa ederek MHP’ye geçeceğinin konuşulduğunu söyledi.

Gündem
İmamoğlu: Milletimizin iradesine göz koyanlara fırsat vermeyeceğiz
İmamoğlu: Milletimizin iradesine göz koyanlara fırsat vermeyeceğiz
CHP'de kurultay tarihi belli oldu! Dava öncesi ilan edilecek
CHP'de kurultay tarihi belli oldu! Dava öncesi ilan edilecek
MHP'li Feti Yıldız'dan komisyon içerisinden Öcalan'a heyet göndermesi önerisi
MHP'li Feti Yıldız'dan komisyon içerisinden Öcalan'a heyet göndermesi önerisi
Sosyalist Enternasyonal'den kayyum tepkisi: Özgür Özel'i destekliyoruz
Sosyalist Enternasyonal'den kayyum tepkisi: Özgür Özel'i destekliyoruz
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü