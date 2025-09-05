Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hakkında flaş iddia: MHP'ye geçeceği konuşuluyor
Dün serbest kalan CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hakkında siyaset gündemini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı. Başkan Alaattin Köseler'in partisinden ayrılarak MHP'ye geçeceği öne sürüldü.
187 gün tutuklu kalmasının ardından serbest kalan Alaattin Köseler hakkında iddiaların gecikmedi.
Alaattin Köseler "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından tutuklanmış, dün tahliye edilmişti. Köseler'le birlikte 13 tutuklu sanık da tahliye olmuştu.
Kulisler MHP'ye geçeceğini konuşuyor
Tahliye kararının değerlendirildiği Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında Özdemir CHP soruşturmasında Beykoz Belediye Başkanını tahliye edilmesine şaşırdığını dile getirirken gazeteci Kenan Taş ise Alaattin Köseler'in CHP'den istifa ederek MHP’ye geçeceğinin konuşulduğunu söyledi.