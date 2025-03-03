Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hakkında tutuklama talebi!

Beykoz Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı‘nda ifadeleri alınan, Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü dahil 18 kişi tutuklanmaları talebiyle Beykoz Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Dört şüpheli halkında adli kontrol talebinde bulunuldu.

Ne oldu?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu dört kişi hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltı kararı verildi. Öte yandan 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.

Talimat doğrultusunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında yer aldığı 21 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında dün bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 22'ye yükselmişti.

Başsavcılıktan açıklama

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturmanın ihalelerde usulsüzlük iddialarına dayandığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Beykoz Belediye Başkanı A.K, ihalelerde yetkili Müdürler G.T, O.K. ve Başkan (eski) Danışmanı E.H.B hakkında birden fazla “İhaleye Fesat Karıştırma” suçundan; ayrıca Başkanlık Özel Kalem Müdürü V.G ve Başkanlık personeli M.Ü ile ihale yüklenicisi ya da teklif veren 15 firma yetkilisi, 15 şüpheli hakkında birden fazla “İhaleye Fesat Karıştırma” ve “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Üyelik ve Yardım” suçlarından yakalama, gözaltı, Sulh Ceza Mahkemesi kararlarına bağlı olarak arama ve elkoyma talimatı verilmiş olup; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince işlemler başlatılmıştır."

Alaattin Köseler kimdir?

Alaattin Köseler 1960’ta Paşabahçe’de doğdu. Üç kuşak Beykozlu bir aileden gelen Köseler, tüm eğitimini Beykoz’da tamamladı.

Köseler, 1983’te Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Askerlik sonrası Mimar Sinan Üniversitesi’nde yüksek lisansa başladı.

Beykoz Spor Kulübü Başkanlığı görevinde bulundu. Mimar olarak çeşitli inşaat firmalarında şantiye şefi ve proje müdürü olarak çalıştı. Sonrasında kendi mimarlık ofisini kurdu.

Köseler, 1999 Yerel Seçimlerinde Beykoz Belediye Başkanı seçildi. Şu anda CHP’den Beykoz Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor.

TMMOB üyesi olan Alaattin Köseler, evli ve bir çocuk babası.