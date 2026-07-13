Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutukluluk haline devam kararı

İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Beykoz Belediyesi davasında ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti; tutuklu yargılanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş’ün tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Davanın diğer tutuklu sanığı, iş insanı Uğur İnci hakkında ise tahliye kararı verildi. Bir sonraki duruşma serisi 9-12 Ekim tarihleri arasında görülecek.

Alaattin Köseler kimdir?

Alaattin Köseler 1960’ta Paşabahçe’de doğdu. Üç kuşak Beykozlu bir aileden gelen Köseler, tüm eğitimini Beykoz’da tamamladı.

Köseler, 1983’te Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Askerlik sonrası Mimar Sinan Üniversitesi’nde yüksek lisansa başladı.4Beykoz Spor Kulübü Başkanlığı görevinde bulundu. Mimar olarak çeşitli inşaat firmalarında şantiye şefi ve proje müdürü olarak çalıştı. Sonrasında kendi mimarlık ofisini kurdu.

Köseler, 1999 Yerel Seçimlerinde Beykoz Belediye Başkanı seçildi. Şu anda CHP’den Beykoz Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor.

TMMOB üyesi olan Alaattin Köseler, evli ve bir çocuk babası.