Beykoz Belediye Başkanı Köseler: Belediye olarak veremeyeceğimiz hiçbir hesap yoktur

Köseler, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Beykozlular, Beykoz yirmi yıl sonra halkçı ve sosyal belircilik anlayışıyla tekrar buluştu. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana gerek bazı yerel ve gerekse ulusal basın sahibi belli sosyal medya hesapları aracılığıyla baskı altına alınmak istenmekteyiz. Yalan haberlerle algı oluşturma çabasına girenler son iddialarla ilgili zahmet edip ihale sistemi e kapa baksalardı tüm sürecin şeffaf ve en düşük bedelle gerçekleştirildiğini görürlerdi.

Toplam 145 kalemden oluşan ihalede sanatçı ödemeleri 19 milyon lira değil, sadece 2 milyon yedi 145 bin liradır. Konserler ise açık ihale kapsamında düzenlenmiştir. Son derece titiz ve hassas şekilde yürütülmüş bu süreç. Kamu yararı gözetilerek gerçekleştirilmiştir. Beykoz 1908 AŞ ile ilgili iddiaya gelirsek, Tuzla Sporun Türkiye Futbol Federasyonu ikinci ligdeki haklarını alarak Beykoz Anadolu Spor AŞ adı ile profesyonel ligde mücadele etmesi tamamen yasal bir durumdur.

"Belediye olarak veremeyeceğimiz hiçbir hesap yoktur"

Belediyemizin ise bu konuyla ilgili yasal veya fiili bir bağlantısı yoktur. Bu konuyla ilgili de zaten 19 Temmuz'da sosyal medyadan net bir açıklama yapmıştık. Ayrıca bilinmelidir ki belediyemiz her zaman her türlü incelemeye hazırdır. Belediye olarak veremeyeceğimiz hiçbir hesap yoktur. Beykoz Belediye Başkanı olarak algı yönetimine de meydan vermeyeceğimizi özellikle belirtmek isterim.

Sevgili hemşerlerim içiniz rahat olsun. Beykozun tüm kaynakları koruma altındadır. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

Ne olmuştu?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, "20 milyon lira bedelle düzenlenen 3 konser" iddialarının ardından CHP'li Beykoz Belediyesi hakkında inceleme başlatmıştı. İçişleri Bakanlığı'na müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunulmuştu.